Zaroğlu: YDP’nin Yönetim Kurulu suç örgütü gibi

Havadis Web TV’de Damla Dabis’in sunduğu Gün Başlarken programına katılına YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

YDP’nin Yönetim Kurulu suç örgütü gibi diyen Zaroğlu, “tecavüzden cezaevinde yatmış adam Yönetim Kurulu üyesi, dolandırıcılıktan yatmış adam Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor” diye konuştu. Kıb-Tek konusuna da değinen Zaroğlu, Erhan bey önce El-Sen vurgunculara taşeronluk yapıyor dedi, sonra onlarla anlaştı, hiç bunlar olmamış gibi yolsuzluk savaşçısı gibi davranmaya devam ediyor dedi. Sorulan soru üzerine istifalar konusuna da değinen Zaroğlu,Erhan Arıklı istifaları kabul etmiyor fakat 2000 civarı bir istifanın olacağını düşünüyorum dedi

