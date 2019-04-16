Zaroğlu: Dokunulmazlıkları kaldıralım da görelim

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da, ülkedeki yolsuzluklar konusunda yaptığı konuşmada, “Dün yaşanan tatsız olayın, kamuoyuna çarpıtılarak aktarıldığını” belirtti.

Bugün basında yer alan bazı haberlerden örnekler vererek bunların yalan olduğunu savunan Zaroğlu, başka mecralarda yapılan konuşmalardan birleştirilerek haberler yapıldığını söyledi.

Milletvekillerinin ise konuyu farklı şekilde gündeme getirdiğini ifade eden Zaroğlu, trafik suçu ile ilgili uygulanan cezaya itirazı olmadığını söyledi.

Zaroğlu, “Oradaki mesele, benim adıma kayıtlı aracın anahtarının bana verilmemesiydi” dedi.

Zaroğlu, “Polis memuru Bertan Zaroğlu’nu değil, bir milletvekilini rencide etmeye çalıştı” diyerek, “dokunulmazlığın arkasına saklanmanın onurlu bir davranış olmadığını” söyledi.

Polisin cezasına hiçbir itirazının olmadığını, polis memurlarının elini sıkıp cezayı yazıp yazmadıklarını sorduğunu söyleyen Zaroğlu, bunun da kamera kayıtlarında olduğunu kaydetti.

Zaroğlu şöyle konuştu:

“YDP olarak burada hodri meydan diyorum, dokunulmazlıkları kaldıralım da kimin arkasından neler çıkacak görelim. Bu araba 13 Nisan tarihinde bizzat tarafımdan gidilip almak kaydıyla kiralandı. Kamera kayıtları vardır. Söylediklerimin yanlış çıkması halinde, milletvekilliğinden istifa edeceğimi bu kürsüden duyururum.”

KKTC tarihinde en büyük yolsuzluklara bir bakanın imza attığını savunan Zaroğlu, bundan böyle bu kişiye “rantiye bakan” olarak hitap edeceğini söyledi.

Yolsuzluklar hakkında milletvekillerine bazı belgeler göstererek, örnekler veren Zaroğlu, bu kişinin yolsuzlukların üzerine gidileceğini söyleyen hükümetin ortaklarından Serdar Denktaş olduğunu savundu.

Yapılan yolsuzlukları kimsenin yanına bırakmayacaklarını söyleyen Zaroğlu, üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini kaydetti.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy da, Zaroğlu’nun iddialarının meclisin çalışma düzenini bozduğunu söyleyerek, iddiaların doğruluğu kesinleşmeden bunları bu kürsüde konuşmanın doğru olmadığı söyledi. Akansoy, “Eğer cesaretiniz varsa bu dosyaları mahkemeye götürüp, burada popülizm yapmayınız” dedi.

Akansoy, Zaroğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşımı da göstererek, eleştirilerde bulundu. Bu sırada CTP’li milletvekilleri ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Yeniden söz alan Bertan Zaroğlu da cesaretlerinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirterek, Akansoy’un bahsettiği paylaşıma da değindi ve bu tür paylaşımların sahte facebook hesabı üzerinden yapılabileceğini, bu üslubun doğru olmadığını vurguladı.