“Zaferin Rengi” filminin KKTC Fenerbahçeliler Derneği özel gösterimi yapıldı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği organizasyonunda Türk spor tarihine damgasını vurmuş, General Harington Kupası’nın şanlı hikâyesiyle taçlanan; 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylardan hareketle Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alan Zaferin Rengi filminin özel gösterimi Lefkoşa Avenue Cinema Salonunda gerçekleştirildi.

Gösterime büyük ilgi ile katılan KKTC Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve taraftarlar arasında yapılan çekilişle filmin yönetmeni ve yapımcısı Abdullah Oğuz tarafından imzalanan forma ve afiş hediye edilirken, gösterim marşlar ve tezahüratlar eşliğinde coşku ile son buldu.

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