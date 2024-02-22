Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final kuraları çekildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kupada çeyrek final ilk maçları 6 Mart 2024 Çarşamba, rövanş maçları ise 20 Mart Çarşamba günü oynanacak.
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu daha önce açıklanan Yarı Final tarihlerinin de güncellendiğini ifade ederek, yarı final ilk maçlarının 3 Nisan Çarşamba, rövanşlar ise 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

 


KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oldu;

 

Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü

Miracle Karşıyaka ASK – Miracle Değirmenlik SK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK – Yenicami AK

Göçmenköy İYSK – Cihangir GSK

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar