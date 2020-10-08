Yüzücü Osman Akkuş’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Açık su yüzücülerimizden Osman Akkuş koronavirüse yakalandığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ülkemizin milli yüzücülerinden Osman Akkuş’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Yüzücü Osman Akkuş koronavirüse yakalandığını kendi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde pazar günü yapılacak Yüksek Seçim Kurulu tarafından Yedidalga köyünde yer alacak sandıkta görevli olarak çalışması planlanan Osman Akkuş’a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kısa süre önce Mersin’den ülkemize yüzerek gelecek heyetle birlikte projede yer alan Osman Akkuş bu faaliyetten sonra da kriterler gereği karantinada kalmıştı. Akkuş’a bugün yapılan test pozitif çıktı.

Yurt dışı ve ülkemizde sayısız açık su ve havuz yarışlarına katılan master yüzücümüz Osman Akkuş’a acil şifalar diler en erken zamanda aramızda olmasını dileriz.