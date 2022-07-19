Spor
Yüzme kafilesi Sivas’a gidiyor
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Yüzme adı altında, 2-3 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye Yüzme Federasyonu’nun belirlediği baraj derecelerini belirlemişti.
Bu şampiyonada başarılı olanlar Sivas’ta 22-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’na katılacak. Ayrıca düzenlenen “Aday Hakem Kursun”da birinci olan iki hakem de şampiyonada görev alacak.
Kafile şu isimlerden oluşuyor:
Sporcular
Deniz Şan
Deniz Bender
Barkan Cem Aykut
Atlas Katrancıoğlu
Mehmet Araz Özçevik
Boran Bora
Platon Mokshyn
Antrenörler
Can Nazlı
Avni Cankurt
Yönetici
Nevzat Dalyan
Hakemler
Taner Çeliker
Seval Bardak
Federasyon Başkanı
Ender Yeşilyurt