Spor

Yüzme kafilesi Sivas’a gidiyor

19 Temmuz 2022
Yüzme kafilesi Sivas’a gidiyor






Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Yüzme adı altında, 2-3 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye Yüzme Federasyonu’nun belirlediği baraj derecelerini belirlemişti.
Bu şampiyonada başarılı olanlar Sivas’ta 22-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’na katılacak. Ayrıca düzenlenen “Aday Hakem Kursun”da birinci olan iki hakem de şampiyonada görev alacak.




 



Kafile şu isimlerden oluşuyor:

Sporcular

Deniz Şan

Deniz Bender

Barkan Cem Aykut

Atlas Katrancıoğlu

Mehmet Araz Özçevik

Boran Bora

Platon Mokshyn

 

Antrenörler

Can Nazlı

Avni Cankurt

 

Yönetici

Nevzat Dalyan

 

Hakemler

Taner Çeliker

Seval Bardak

 

Federasyon Başkanı

Ender Yeşilyurt

 

 



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19 Temmuz 2022






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