Yüzlerce kafatası bir arada: Meksika’daki tüyler ürpertici kulede yeni keşif

Arkeologlar, Meksika’da 1400’lerden kaldığı düşünülen “kafatası kulesi”nin yeni bölümlerini gün yüzüne çıkardı.

Mexico City’deki kule ilk defa 2017’de keşfedilmişti.

Orta Amerika medeniyeti geleneklerine göre savaş esirleri ve kurbanların kafatasları, “kafatası rafı” (tzompantli) olarak bilinen yapılarda sergleniyor.

Çapı yaklaşık 5 metreyi bulan Huey Tzompantli’nin, Aztek medeniyetinin başkenti Tenochtitlan’ı (şimdiki Mexico City) Hernán Cortés’in komutasında 1521’de ele geçiren İspanyol istilacılara korku salması için dikildiği düşünülüyor.

Öte yandan, sadece erkek savaşçıların kafataslarının bulunduğu diğer yapıların aksine, bu büyük kulede kadın ve çocukların kafataslarının da yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nün (Inah) cuma günkü açıklamasında, kazıda çalışan ekiperin, kulenin ön cephesi ve doğuya bakan tarafına ulaştığı belirtildi.

Kazılarda ayrıca erkek, kadın ve çocuklara ait 119 yeni kafatasının daha bulunduğu ifade edildi. Önceki çalışmalardaysa yaklaşık 650 kafatası keşfedilmişti.

Meksika Kültür Bakanı Alejandro Frausto, çalışmalarda kat edilen mesafeye dair şunları söyledi:

Templo Mayor bizi şaşırtmaya devam ediyor. Şüphesiz, Huey Tzompantli de son yıllarda ülkemizde ortaya çıkarılan en etkileyici arkeolojik bulgulardan biri.

Arkeolog Raúl Barrera ise yapıya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Bu kişlerin kaçının savaşçı olduğunu tam bilmiyoruz. Belki de bazıları kurban ritüelleri için yakalanan tutsaklardı.

Silindir şeklindeki yapı, Azteklilerin ana tapınağı Templo Mayor’un üzerinde yer alan Metropol Katedrali’nin yanında bulunuyor.