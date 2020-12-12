Ermenistan, Dağlık Karabağ’da ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.