Yüz yüze eğitim bir kez daha ertelendi

Başbakan Ersan Saner, bugün yapılan Bakanlar Kurulu ardından alınan kararları açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak çevrim içi (online) eğitime geçilmesi kararı alınırken, özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Öte yandan yapılan açıklamada, “isteğe bağlı olarak” kreşlerin açık olabileceği belirtildi.