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Yüz yüze çarpıştılar: 1 ağır, 4 yaralı

16 Ekim 2019

Bugün saat 19:00 sıralarında, Girne – Esentepe Anayolu üzerinde, Teknecik elektrik santrali önlerinde, Alexander Delis (E-48), yönetimindeki RD 046 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdal Yılmaz (E-37) yönetimindeki EP 411plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Çarpışma sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile EP 411 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Karal (E-17) ve RD 046 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dimitri Delis (E-16) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırmışlardır. Çarpışmada ağır yaralanan Doğukan Karal, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken diğer yaralıların tedavisine ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Video: Huseyin Sengul

Huseyin Sengul paylaştı: 16 Ekim 2019 Çarşamba

 

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