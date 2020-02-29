Türkiye

Yunanistan’dan NATO’nun Türkiye’ye askeri desteğine ‘göçmen’ şartı

29 Şubat 2020

Yunanistan, NATO’da Türkiye’ye yapılacak askeri sevkiyat için Ankara yönetiminin Avrupa Birliği ile yapılan göçmen anlaşmasına sadık kalması koşulunu öne sürdü.

Türkiye’nin İdlib saldırısı sonrası sığınmacıların Avrupa’ya girişini engellemeyeceğini açıklamasının ardından sınırda göç akı yaşanmıştı. Bunun ardından Yunanistan’dan NATO’nun Türkiye’ye yapacağı askeri sevkiyata itiraz geldi. Atina yönetimi, Türkiye’nin hava savunma sisteminin güçlendirilmesi için Ankara yönetiminin Avrupa Birliği ile yapılan göçmen anlaşmasına sadık kalması koşulunun öne sürülmesini istedi.

NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut’un canlı yayında verdiği bilgilere göre, Atina yönetimi, hava savunma desteği için Ankara’nın göçmen anlaşmasına sadık kalmasını istedi. Atina ayrıca, verilecek olası desteğin, Türkiye’nin göçmen anlaşmasının dışında hareket etmesi halinde sonlandırılması şartının da sundu.

AB ile göçmen anlaşması
’18 Mart mutabakatı’ olarak adlandırılan göçmen anlaşmasında, Türkiye’den Yunan adalarına geçen düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye iadesi, Yunan adalarından Türkiye’ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye’den bir diğer Suriyelinin AB’ye yerleştirilmesi, Türkiye üzerinden AB’ye yasadışı göçe yönelik her türlü önlemin alınması, kriterlerin karşılanması halinde Türk vatandaşlarına vize serbestisi, Türkiye’ye Sığınmacı Mali İmkânı kapsamında ilk etapta 3 milyar Euro tahsis edilmesi, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin iyileştirilmesi ve Ankara ile müzakere sürecinin canlandırılması konusunda uzlaşıya varıldığı belirtilmişti.




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