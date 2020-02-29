Türkiye

Türkiye üç ülke ile daha uçuşları durdurdu

29 Şubat 2020

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin ve İran’ın ardından corona virüs salgını önlemleri kapsamında İtalya, Güney Kore ve Irak ile de geliş-gidiş yolcu uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Corona virüs salgınına yönelik önlemler kapsamında 3 ülke ile daha uçuşlar durduruldu.

Açıklama Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Koca açıklamasında şunları kaydetti: 

“Çin’de ortaya çıkıp, kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı COVID-19 yani Yeni Koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz. Daha önce Çin ve İran’la havayolu trafiğimiz durdurulmuş, İran’la ayrıca kara ve demir yolu geçişleri de kapatılmıştı.

Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.

Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır.
Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır.”




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