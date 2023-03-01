Yunanistan’da tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti

Sinyallerden sorumlu 59 yaşındaki şefin suçlamaları reddettiği ve kazanın muhtemel bir teknik hatadan meydana gelmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Trenden kurtarılan ve Reuters’a konuşan bir kişi, “Büyük panik yaşadık, vagonda herkes çığlık çığlığaydı. 10-15 saniye boyunca sarsıldık, camlar kırıldı, yana yattık, kablolar sarktı ve yangın çıktı” dedi.

Bir diğer yolcu ise “Deprem gibiydi” ifadelerini kullandı.

Sağ kurtulan yolcular, vagonlar yoldan çıkıp, alevler içinde kalırken “kabus gibi bir 10 saniyeden” bahsetti.

28 yaşındaki yolcu Stergios Minenis “Büyük ir patlama sesi duyduk. Vagon takla atıp, yana yattı. Panik oldu. Kablolar, alevler. Hemen yangın çıktı. Takla atıyorken, yanıyorduk. Sağımızda, solumuzda ateş vardı. 10 -15 saniye kaos oldu. İnsanlar çığlıklar atıyordu” dedi.

3 gün yas ilan edildi

Yunanistan’ın Larisa kenti yakınlarında dün gece meydana gelen ölümlü tren kazası nedeniyle Rum Meclis binasındaki bayraklar üç gün yarıya indirilecek, bina Yunan bayrağı renklerinde aydınlatılacak.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu Rum meclisi adına yayımladığı açıklamada, dün gece Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında onlarca kişinin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi, ölenlerin ailelerine, Yunanistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı’na baş sağlığı dileklerini iletti.

Dimitriu, Yunanistan’ın ulusal yas ilan ettiği 3 gün boyunca Rum meclis binasındaki bayrakların yarıya indirileceğini, meclis binasının Yunan bayrağı renklerinde aydınlatılacağını ve ölenlerin anısına yarınki genel kurul toplantısı öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını da açıkladı.

Larisa’da dün gece yük treni ile çarpışan yolcu treninde bulunan 350 yolcudan 36’sı hayatını kaybetti. 85 yolcunun yaralandığı kazada kaybolanlar arasında iki de Rum üniversite öğrencisinin adı bulunuyor.