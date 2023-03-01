Yunanistan'da tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yunanistan’da tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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yunanistan tren kazası

Yunanistan’da yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 36 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi de yaralandı. Olayın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

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Tags:istifatren kazasıyasyunanistan
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