Yunanistan’da tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti

Yunanistan’da yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 36 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi de yaralandı. Olayın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.
Yetkililer, Yunanistan’ın orta kesimindeki Tempe kasabası yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu en az 36 kişinin öldüğünü ve 85 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Teselya bölgesi Valisi Konstantinos Agorastos, Atina’dan kuzeydeki Selanik şehrine giden bir yolcu treni ile Selanik’ten Larissa’ya giden bir kargo treninin şehir merkezi dışında kafa kafaya çarpıştığını söyledi.
194 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ
“Çarpışma çok şiddetliydi” diyen Agorastos, ilk dört vagonun raydan çıktığını, ilk ikisinin ise “neredeyse tamamen tahrip olduğunu” sözlerine ekledi.
Agorastos, yaklaşık 194 yolcunun otobüslerle Selanik’e güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi.
BAKAN İSTİFA ETTİ
Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis ise tren kazasının ardından istifa etti.
Yetkililer, ayrıca polis ile itfaiye ve kurtarma görevlilerinin olay yerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Larissa’daki hastane yetkilileri en az 25 kişinin ciddi şekilde yaralandığını aktardı.
Demiryolu operatörü Hellenic Train, kuzeye giden yolcu treninde yaklaşık 350 yolcu bulunduğunu açıkladı.
İstasyon şefi tutuklandı
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çarpışmadan sonra 194 yolcunun kurtarılarak Selanik’e götürüldüğü açıklandı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.
Polis Larisa’daki İstasyon Şefi’nin ihmalle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.
Sinyallerden sorumlu 59 yaşındaki şefin suçlamaları reddettiği ve kazanın muhtemel bir teknik hatadan meydana gelmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.
Trenden kurtarılan ve Reuters’a konuşan bir kişi, “Büyük panik yaşadık, vagonda herkes çığlık çığlığaydı. 10-15 saniye boyunca sarsıldık, camlar kırıldı, yana yattık, kablolar sarktı ve yangın çıktı” dedi.
Bir diğer yolcu ise “Deprem gibiydi” ifadelerini kullandı.
Sağ kurtulan yolcular, vagonlar yoldan çıkıp, alevler içinde kalırken “kabus gibi bir 10 saniyeden” bahsetti.
28 yaşındaki yolcu Stergios Minenis “Büyük ir patlama sesi duyduk. Vagon takla atıp, yana yattı. Panik oldu. Kablolar, alevler. Hemen yangın çıktı. Takla atıyorken, yanıyorduk. Sağımızda, solumuzda ateş vardı. 10 -15 saniye kaos oldu. İnsanlar çığlıklar atıyordu” dedi.
3 gün yas ilan edildi
Yunanistan’ın Larisa kenti yakınlarında dün gece meydana gelen ölümlü tren kazası nedeniyle Rum Meclis binasındaki bayraklar üç gün yarıya indirilecek, bina Yunan bayrağı renklerinde aydınlatılacak.
Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu Rum meclisi adına yayımladığı açıklamada, dün gece Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında onlarca kişinin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi, ölenlerin ailelerine, Yunanistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı’na baş sağlığı dileklerini iletti.
Dimitriu, Yunanistan’ın ulusal yas ilan ettiği 3 gün boyunca Rum meclis binasındaki bayrakların yarıya indirileceğini, meclis binasının Yunan bayrağı renklerinde aydınlatılacağını ve ölenlerin anısına yarınki genel kurul toplantısı öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını da açıkladı.
Larisa’da dün gece yük treni ile çarpışan yolcu treninde bulunan 350 yolcudan 36’sı hayatını kaybetti. 85 yolcunun yaralandığı kazada kaybolanlar arasında iki de Rum üniversite öğrencisinin adı bulunuyor.