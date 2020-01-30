Dünya

Yunanistan’da koronavirüs şüphesi

30 Ocak 2020

Yunanistan’ın Selanik kentinde, 62 yaşında bir erkeğin yeni tip koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındığı bildirildi.

Yunan basınına açıklama yapan AHEPA Hastane Müdürü Panayotis Panteliadis, dün hastaneye kaldırılan bir kişide koronavirüse benzer belirtilerin görüldüğünü dile getirdi.

Panteliadis, hastaya yapılan test sonuçlarının yarın çıkacağını söyledi.

Hastanede karantinada tutulan ve Yunan vatandaşı olduğu belirtilen kişinin kısa süre önce Çin’in Vuhan kentini ziyaret ettiği aktarıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahade altına alınanların sayısının da 81 bin 947’ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha ‘gizemli’ hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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