Yunanistan’da alevlerle mücadele 7. gününde de sürüyor

Yunanistan’da alevlerle mücadele 7. gününde sürüyor. Yangınların kontrol altına alınamaması nedeniyle önlem amaçlı tahliyelere de devam ediliyor. Kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan 140 kişiden 73’ü için adli süreç başlatıldı. Kuzey Makedonya’dan Selanik’e giderken ölümle burun burun gelen ve araçları yanan tır şoförleri yaşadıklarını anlattı.
Yunanistan’da 7 gündür süren ve yerleşim birimlerini de etkileyen yangınlar kontrol altına alınamadı.
Uluslararası Uzay İstasyonu Yunanistan’ı havadan görüntüledi. Ülkenin üzerinin dumanla kaplı olduğu görüldü.
Attika’daki orman yangınlarının dumanı başkent Atina’ya kadar ulaştı. Alevler şehrin simgelerinden ünlü Akropol Antik Kenti’nin ardında da görüldü.
Yerleşim yerlerindeki tahliyeler sürüyor
Atina’nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Parnita Dağı’ndaki yangın nedeniyle yerleşim yerlerindeki tahliyeler devam ediyor.
Dedeağaç’taki alevler de kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çalışmalara Bulgaristan, Çekya, Arnavutluk ve Romanya’dan itfaiye ekipleri destek oluyor.
Tır şoförleri ölümle burun buruna geldi
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten Selanik’e gitmeye çalışan iki tır şoförü ölümden döndü. Araçları tamamen yandı.
Yaralanan tır şoförü Gümülcine hastanesinde 2 gün tedavi gördüğünü söyledi.