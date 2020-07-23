Güney KıbrısManşetTürkiye

Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri Türkiye’nin Meis ​​adasında sismik keşif kararını görüştü

23 Temmuz 2020
Meis adası, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye, sismik araştırmalar

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis telefonda görüşerek Türkiye’nin Meis adası bölgesinde sismik araştırmalar kararını ele aldı.
Görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Anastasiadis, “Biraz önce, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal eden yeni yasadışı eylemlerini konu alan telefon görüşmesi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.  Anastasiadis, Meis adasına ilişkin konunun Kıbrıs ile nasıl bir bağlantısı olduğu konusuna değinmedi. Anastasiadis ayrıca, Yunanistan Başbakanı ile Lefkoşa ve Atina’nın ‘ortak eylem’ olasılığını değerlendirdiklerini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile perşembe günü Paris’te yapacağı görüşmenin de ele alındığını ifade etti.Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı basın servisinin çarşamba günkü açıklamasında, “Fransa ve Kıbrıs liderleri arasındaki görüşmede Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kışkırtıcı eylemleri ele alınacak” ifadelerine yer verilmişti.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of KTAMS’tan eylem uyarısı

KTAMS’tan eylem uyarısı

23 Temmuz 2020
Photo of Merit Otel’de bir personel karantinaya alındı

Merit Otel’de bir personel karantinaya alındı

23 Temmuz 2020
Photo of Elcil: Ülkemiz savaş meydanı değildir

Elcil: Ülkemiz savaş meydanı değildir

23 Temmuz 2020
Photo of EL-SEN’den KIB-TEK ile hükümete siyah çelenk ve grev uyarısı

EL-SEN’den KIB-TEK ile hükümete siyah çelenk ve grev uyarısı

23 Temmuz 2020
Photo of “Hiçbir eğitimi ve diploması olmayan bir kişinin Röntgen çekimi yaptığını tespit ettik”

“Hiçbir eğitimi ve diploması olmayan bir kişinin Röntgen çekimi yaptığını tespit ettik”

23 Temmuz 2020
Photo of Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanlığı’na Özbilgehan seçildi

Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanlığı’na Özbilgehan seçildi

23 Temmuz 2020
Photo of Senin: Mensubu olduğu partiyi daha fazla zedelemeden kendi görevini bıraksın

Senin: Mensubu olduğu partiyi daha fazla zedelemeden kendi görevini bıraksın

23 Temmuz 2020
Photo of Besim: Sonbaharda diğer virüslerle birleşen Covid-19’u çok daha ağır yaşayabiliriz

Besim: Sonbaharda diğer virüslerle birleşen Covid-19’u çok daha ağır yaşayabiliriz

23 Temmuz 2020
Photo of Yunan Donanma Kaynağı: Birimler her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır.

Yunan Donanma Kaynağı: Birimler her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır.

22 Temmuz 2020
Photo of Erdoğan: Kıbrıs’ta barış ve istikrara zarar verebilecek girişimlere müsaade edilmeyecek

Erdoğan: Kıbrıs’ta barış ve istikrara zarar verebilecek girişimlere müsaade edilmeyecek

22 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı