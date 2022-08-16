Yunanistan, Meriç Nehri’ndeki bir adacıkta mahsur kalan 38 sığınmacıyı tahliye etti

Yunanistan güvenlik güçleri, Meriç nehrinde yer alan bir adacıkta mahsur kalan sığınmacılara ulaştı.

Polisin pazartesi günü yaptığı açıklamada, Lavara bölgesinde 38 Suriyeli sığınmacıya ulaşıldığı belirtildi.

Türkiye – Yunanistan sınırındaki Meriç’te 15 Temmuz’dan beri mahsur kalan sığınmacılara sağlık desteği sağlandığı, yemek ve su verildiği daha sonra da bu kişilerin geçici olarak başka bir bölgeye yerleştirildiği belirtildi.

Pazar günü Yunan güvenlik güçleri, bölge civarındaki aramalarda kimsenin bulunamadığını öne sürmüş, adacığın Yunan bölgesi olmadığını ve olaya ilişkin Türk yetkililerle iletişime geçildiğini bildirmişti.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi de pazar günü paylaştığı tweette bunu doğrulamıştı.

Birleşik Krallık merkezli Reuters haber ajansı, Türk yetkililerin olaya dair yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), aralarında 5 yaşındaki kız kardeşini akrep sokması nedeniyle kaybeden ve kendi sağlık durumu da kritik olan 9 yaşında bir kız çocuğunun yer aldığı grubun acilen tahliye edilmesini istemişti.

IRC, grubun Yunanistan’a girmeye çalıştığını fakat güvenlik güçleri tarafından geri itildiğini söylemişti. Yunan yetkililer IRC’nin paylaştığı bilgilere dair herhangi bir doğrulama yapmazken, sığınmacıları şiddet kullanarak geri ittiklerine dair iddiaları defalarca yalanlamıştı.

20 Temmuz’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), adacıkta mahsur kalan grubun Yunan makamlarınca kurtarılmasına ve sığınmacılara destek sağlanmasına karar vermişti.

AİHM’nin açıklamasında grupta üç hamile kadının ve 12 reşit olmayan çocuğun yer aldığı bilgisi de paylaşılmıştı.