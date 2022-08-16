Yeni araştırmaya göre nükleer savaşta tek bir ülke güvende kalacak

Yeni araştırmaya göre, olası bir nükleer savaş durumunda Avustralya’ya gitmek iyi bir fikir olabilir. Zira böyle bir yıkım sırasında en verimli gıda kaynaklarına Avustralya sahip olacak.

Nükleer savaş senaryoları yalnızca siyasetçilerin değil, bilim insanlarının da üzerine eğildiği bir konu. Akademisyenler, uzun süredir olası bir nükleer savaş durumunda dünyada neler olabileceğini tahmin etmeye çalışıyor.

Yeni bir araştırmada dünyanın çeşitli bölgelerinden bilim insanları, nükleer bombardımanın ardından hayatta kalanların ne kadar güvende olacağına ve nasıl yaşayacağına odaklandı.

Mahsul verimi, balıkçılık kaynakları vb. gıda verilerini kullanan araştırmacılar, savaşın gıda tedariğini nasıl etkileyeceğine dair çeşitli senaryolar oluşturdu.

Araştırmacılar, öncelikle nükleer patlamalardan yayılan kurum ve toz nedeniyle iklimin nasıl değişeceğini hesapladı. Bu veriler daha sonra mahsullerin ve deniz canlılarının söz konusu değişimlere nasıl tepki vereceğini tahmin etmek için kullanıldı.

Hakemli bilimsel dergi Nature’da yayımlanan bulgular, pek de iç açıcı değildi. Yaklaşık 100 patlamanın yaşandığı, nispeten küçük bir nükleer savaş senaryosunda bile (örn. Hindistan ve Pakistan arasındaki bir savaş) atmosfere 5 milyon ton parçacık salınacağı tespit edildi.

Bu da dünyadaki çoğu insanın yüzde 8 oranında daha az kaloriye erişebileceği ve sonraki yıllarda 255 milyon kadar insanın kıtlığa yenik düşeceği anlamına geliyordu.

Örneğin ABD ve Rusya arasında binlerce bombardımanla sonuçlanabilecek topyekün bir savaş senaryosunda ise atmosfere 150 milyon ton parçacık salınacağı hesaplandı. Bu da insanların bugünkü kalori alımlarından 4’te üçünü kaybedeceği anlamına geliyordu. Bu senaryoda dünya çapında 5 milyar insanın açlıkla yüzleşeceği saptandı.

Ancak ilginç şekilde Avustralya’nın, dünyanın geri kalanından daha güvende kalacağı ortaya çıktı. Veriler, Avustralyalıların nükleer felaket sırasında kalorilerinin en az yarısını bölgede ilkbaharda yetişen buğdaydan karşılayabileceğini gösterdi.

Üstelik simülasyonlar, bu mahsulün veriminde ancak minimum seviyede bir düşüş meydana geleceğini ortaya koydu. Hatta belki de hafif bir kazanç bile sağlanabilirdi.

Simülasyonlarda Yeni Zelanda’nın gıda arzı da pirinç gibi ekinlere bel bağlayan ülkelere kıyasla daha az etkilendi.

Öte yandan araştırmacılar nükleer yıkımı takiben yaşanacak sosyopolitik kargaşanın bu senaryoları değiştirebileceğini vurguladı. Makalede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: