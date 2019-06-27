Yunanistan Girit adası açıklarında sondaj çalışmaları başlatıyor

Yunanistan, Girit Adası’nın doğusu ve güney doğusunda sondaj çalışmaları yapmaları için Total-Exxonmobil-Helpe konsorsiyumu ile anlaşmaya vardı.

Bölgedeki hidrokarbonların araştırılması ve işletilmesini öngören sözleşme perşembe günü imzalanacak.

İmza programında Başbakan Aleksis Çipras ile Çevre ve Enerji Bakanı Giorgos Stathkis’in yanı sıra şirketlerin üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak.

Sondaj çalışmalarını yürütecek konsorsiyumun içerisinde yüzde 40 oranında Fransız Total, yüzde 40 oranında Amerikan Exxonmobil ve yüzde 20 oranında Yunan Hellenic Petroleum bulunuyor. Şirketler, 40 bin kilometre kareye yakın bir alan üzerinde 8 yıl boyunca arama ve sondaj çalışmaları yapabilecek.

Önümüzdeki hafta genel seçimlere gidecek olan Yunanistan’da başbakan Çipras anlaşma sayesinde iç politikadaki desteğini artırmayı hedefliyor. Çipras’ın ayrıca bu adımla Türkiye’ye de mesaj göndermeyi amaçladığı düşünülüyor.

Türkiye’nin Kıbrıs adası açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, Atina ve Ankara arasındaki ilişkileri germiş, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bu konuda AB’ye yaptırım çağrısında bulunmuştu.