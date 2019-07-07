Yunanistan, genel seçim için bugün sandık başında

Geçen Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, hükümet partisi SYRIZA, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’den (ND) yaklaşık yüzde 10 puanlık farkla geride kalınca, Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etmişti.SYRIZA’nın AB ve IMF karşısında gerilemesi, Kuzey Makedonya ile yaptığı isim anlaşması ve geçen yaz Attika bölgesindeki yangı nda hükümetin geç reaksiyon göstermesinden dolayı 100 kişinin hayatını kaybetmesi, SYRIZA ile Başbakan Çipras’ın popülaritesini ciddi ölçüde sarstı.

Son 24 saatte gerçekleşen 9 nabız yoklaması SYRIZA’nın aradaki farkı kapatamayacağını, muhalefet partisi ND’nin ise kendi başına hükümet kurabileceğini gösterdi.

Diğer muhalefet partileri arasında eski sosyalist partisi PASOK’un devamı olan Fofi Yennimata önderliğindeki KINAL partisi, Dimitris Kuçumbas önderliğindeki Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (HA) yer alıyor.

Geçen Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, hükümet partisi SYRIZA, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’den (ND) yaklaşık yüzde 10 puanlık farkla geride kalınca, Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etmişti.

SYRIZA’nın AB ve IMF karşısında gerilemesi, Kuzey Makedonya ile yaptığı isim anlaşması ve geçen yaz Attika bölgesindeki yangında hükümetin geç reaksiyon göstermesinden dolayı 100 kişinin hayatını kaybetmesi, SYRIZA ile Başbakan Çipras’ın popülaritesini ciddi ölçüde sarstı.

Son 24 saatte gerçekleşen 9 nabız yoklaması SYRIZA’nın aradaki farkı kapatamayacağını, muhalefet partisi ND’nin ise kendi başına hükümet kurabileceğini gösterdi.

Diğer muhalefet partileri arasında eski sosyalist partisi PASOK’un devamı olan Fofi Yennimata önderliğindeki KINAL partisi, Dimitris Kuçumbas önderliğindeki Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (HA) yer alıyor.

Çipras, seçim sonuçları için iyimser ve kararlı olduğunu ifade ederek, “Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Ülkemizde devrimi ve değişimi gerçekleştiren gençler, hayatları ve ülkenin geleceğiyle ilgili bu kritik kararı başkalarına bırakmasın” diye konuştu.

Oyunu Atina’nın Peristeri semtinde kullanan Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, okul önünde sloganlarla karşılandı.

Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Miçotakis, “Seçimler demokrasinin bayramıdır ve halk iradesi önünde saygı ile eğiliyorum. Bugün Yunan halkı ülke geleceğini ellerine alıyor. Yarın vatanımız için daha iyi bir gün doğacağından eminim” şeklinde konuştu.

Son anketlere göre seçim yarışı, Çipras’ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi ND arasında geçecek.

Kamuoyu yoklamaları, Çipras’ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8-11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor.

Seçim sonuçlarının saat 21.00’de netleşmesi bekleniyor.