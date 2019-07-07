Dünya

Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü, 49 yaralı

7 Temmuz 2019

Afganistan’ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne’nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nuri, 49 kişinin de yaralandığını belirtti. Nuri, ölenlerden 8’inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti.

Gazne Hastanesi’nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların çoğunun ise sivil olduğu vurgulandı.

Saldırıyı Taliban üstlendi. Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar’ın başkenti Doha’da ABD’li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Irak’tan Suriye sınırında DAEŞ operasyonu

7 Temmuz 2019

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi’nin yazışmaları sızdı: Trump yönetimi ‘beceriksiz’

7 Temmuz 2019

İran, nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme sınırını aşacağını duyurdu

7 Temmuz 2019

Yunanistan, genel seçim için bugün sandık başında

7 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı