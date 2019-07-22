Türkiye

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan, Türkiye’nin savaş tehditlerine müsamaha göstermez

22 Temmuz 2019

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Yunanistan, Türkiye’nin savaş tehditlerine müsamaha göstermez” açıklamasında bulundu.

Mecliste düzenlenen bir güven oyu oturumunda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı nikos Dendias, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili konuşarak “Yunanistan savaş tehditlerine müsamaha göstermez” dedi.Dendias ayrıca, “Rehber, uluslararası hukuk kurallarına saygıdır. Bizim için, Türkiye’nin sondaj faaliyetinin durması gerektiği açıktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dendias, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimlerle ilgili olarak ‘Kıbrıs hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde olduklarını’ söyledi.

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