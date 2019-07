Çavuşoğlu: “ Anlaşmalar Anayasa ve Yasalara Uygun”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye ile imzalanan protokollerin, eğitimdeki sorunları çözecek ve ihtiyaç duyulan değişimleri gerçekleştirecek önemli adımlar olduğunu söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği mutabakat zaptı ve YÖK Başkanı Yekta Saraç ile imzalanan mutabakat metni konularında bilgi verdi.

Mutabakat zaptı ile 2019-20 Öğretim Yılı’ndan itibaren kademeli bir yaklaşımla İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacağını belirten Çavuşoğlu, okulda görev yapacak koordinatörlerle ilgili detaylı açıklama yaparak, koordinatörün yasadaki karşılığının “zümre başkanı olduğunu, okula Türkiye’den koordinatör gelmeyeceğini, okul içinde görevlendirme yapılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç arasında imzalanan protokole de değinerek, protokol kapsamında denklik, yatay geçiş ve e-devlete aktarım hususunda yaşanan belirsizliklerin ortadan kalktığını kaydetti.

Toplantıya, bakanlık bürokratları ve daire müdürleri de katıldı.

“MUTABAKATLAR, ÜLKEMİZ EĞİTİMİNDE VAR OLAN SORUNLARI ÇÖZMEMİZ VE İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZE OLANAK SAĞLAYACAK”

Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir dizi temaslarda bulunduklarını, bu doğrultuda, TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve YÖK Başkanı Yekta Saraç ile yoğun ve oldukça yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, bu görüşmeler sonucunda, Ankara ziyaretinde Mehmet Nuri Ersoy ile kültürel alanda bir süredir yapılan çalışmaların bir protokol metnine dönüştürülmesi ve en kısa zamanda bu protokolün imzalanması yönünde görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC eğitim sisteminde değiştirmeyi hedefledikleri ve destek istedikleri noktaları aktardıkları görüşmeler sonucunda ise TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile eğitimde iş birliğinin geliştirilmesi adına bir mutabakat imzaladıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile de Ankara’daki görüşmelerinin ardından KKTC yükseköğreniminde yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldıracak mutabakatı geçtiğimiz hafta İstanbul’da imzaladıkları protokolle hayata geçirdiklerini vurguladı.

“İmzaladığımız mutabakatların, ülkemiz eğitiminde var olan sorunları çözmemiz ve ihtiyaç duyduğumuz değişimi gerçekleştirmemize olanak sağlayacak önemli adımlar olarak görülmesi gerekmektedir. Ülke olarak geçirdiğimiz süreçte Anavatan Türkiye’nin vereceği her türlü destek bizim için çok önemlidir” diyen Çavuşoğlu, imzalanan iki anlaşma ile ilgili kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirmek için bu basın toplantısını düzenlediklerini ifade etti.

“İLAHİYAT ANADOLU LİSESİ PROGRAMI AÇILACAK”

Çavuşoğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Anayasa’nın 90’ıncı maddesi ve TC – KKTC Arası Eğitim, Kültür, Bilim ve Teknik Alanında İşbirliği Protokol Onay Yasası’na göre imzalandığını vurguladı.

Mutabakat zaptıyla 2019-20 Öğretim Yılı’ndan itibaren kademeli bir yaklaşımla İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılacağını belirten Çavuşoğlu, İlahiyat Anadolu Lisesi programının 2019-2010 öğretim yılında altıncı sınıfına ve 2020-2021 öğretim yılında lise kademesinde bulunan İlahiyat Meslek Programının, İlahiyat Anadolu Lisesi Programına dönüştürülmesiyle dokuzuncu sınıfına öğrenci kabul edeceğini dile getirdi.

YATAY GEÇİŞ İMKANI

İlahiyat Anadolu Lisesi Programına kayıt hakkı verilmesinin kolej sınavlarının kapsamı dışında bir anlayışla yapılacağını belirten Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yer alacak İlahiyat Kolej Programı ile İlahiyat Anadolu Lisesi Programı arasında öğrenci yatay geçişlerinin olanaklı kılınacağını söyledi.

KOORDİN ATÖRLER

Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğretmen, idareci ve diğer tüm görevlilerin KKTC mevzuatlarına göre atanıp, görev yaptıklarına işaret eden Çavuşoğlu, okulda bulunan tüm alanları dikkate alan bir anlayışla ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun sağlanması bağlamında okul idaresi ile iş birliğinde çalışacak koordinatörler görevlendirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, koordinatörlerle ilgili detaylı açıklama yaparak, koordinatörün yasadaki karşılığının zümre başkanı olduğunu, koordinatörün okul içinde yürütülen derslerde eşgüdüm sağlanması, düzenleme yapılması noktasında koordinasyon yapacağını belirtti.

Okulda görev yapan öğretmenlerin koordinatör olabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, okula Türkiye’den koordinatör gelmeyeceğini kaydetti.

“BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlıkla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç arasında imzalanan protokol kapsamında denklik, yatay geçiş ve e-devlete aktarım hususunda yaşanan belirsizliklerin ortadan kalktığını kaydetti.

Uygulanacak kurallarla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“KKTC hukukuna göre kurulmuş olan bir üniversitedeki ön lisans veya lisans programına, ÖSYM tarafından her yıl yapılan sınav sonuçlarına göre YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile yerleştirilmiş olan T.C. vatandaşı öğrenciler; üniversiteye kayıt olduğu tarihte Türk vatandaşlığını taşıyor olmaları koşuluyla mezuniyetleri sonrasında denklik işlemlerine tabi tutulmaksızın diplomaları doğrudan tanınacaktır.

T.C. vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’deki örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayarak mezun olan ve KKTC hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşü ve üniversitenin kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yerleşmiş olanların diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olacaktır.”

AKADEMİK UNVANLARN TANINIRLIĞI

Akademik unvanların TC’de tanınırlığıyla ilgili YÖK ve YÖDAK’ın çalışma başlatmasının da kararlaştırıldığını söyleyen Çavuşoğlu, uluslararası öğrencilerin TC üniversitelerine geçiş yapabilmesi için KKTC’de en az iki yıl okuma şartı getirildiğini belirtti.

Hukuk Fakültesi öğrencileriyle ilgili devam-devamsızlık tartışmaları noktasında sistemin içerisindeki öğrencilerin sorunlarına çözüm getirmek amacıyla, bu hafta içi rektörlerle toplu veya ayrı ayrı görüşmelerini tamamlayacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Her ne kadar görüşümüzle bu konudaki tartışmalar örtüşmese de, sıkıntıların aşılması için süreç içerisindeki öğrencilere her türlü desteği vereceğiz” dedi.