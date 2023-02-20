Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB’ye Türkiye’ye destek çağrısı yaptı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Nikos Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) olarak Türkiye’ye destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Brüksel’de AB dışişleri bakanlarının Ukrayna ana gündemiyle yaptığı toplantıya katılan Dendias, girişte gazetecilere, toplantı kapsamında Ukrayna, Afganistan’daki kadın hakları, iklim krizi ve çevre sorunları gibi konuların ele alınacağını açıkladı.


Nikos Dendias, Türkiye’ye yaptığı ziyaret hakkında mevkidaşlarını bilgilendireceğini belirterek, “Ayrıca mevkidaşlarımla, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fırsatım olacak. Bunu söylediğim için çok üzgünüm; ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu. Çok büyük yardım ve destek gerekli.” diye konuştu.

Depremin ardından Hatay’ı ve Adana’yı ziyaret eden Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

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Tags:Nikos DendiasTürkiye'ye destekYunanistan Dışişleri Bakanı
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