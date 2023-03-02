28 yaşındaki yolcu Stergios Minenis “Büyük ir patlama sesi duyduk. Vagon takla atıp, yana yattı. Panik oldu. Kablolar, alevler. Hemen yangın çıktı. Takla atıyorken, yanıyorduk. Sağımızda, solumuzda ateş vardı. 10 -15 saniye kaos oldu. İnsanlar çığlıklar atıyordu” dedi.

Yunan demiryolu sendikaları ise bu kazanın demiryollarındaki kronik sorunları gözler önüne serdiğini, bu sorunlar arasında yetersiz çalışan, sorunlu sinyalizasyon ve eskimiş altyapı olduğunu belirtti.

Yunan devlet televizyonuna konuşan bir kurtarma görevlisi, ekiplerin gece boyunca çalıştığını belirterek “Enkazdan insanları çıkarıyoruz. Yaralılar ve ölüler de var. Bir trajedi yaşıyoruz” dedi.