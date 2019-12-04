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Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e yakın vekil: Türkiye Doğu Akdeniz’de doğal gaz buldu

4 Aralık 2019

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de büyük bir doğalgaz rezervi bulduğu öne sürüldü. İddia, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yakınlığıyla tanınan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos’a ait.

Gazete Duvar’dan Nikolaos Stelya’nın haberine göre Atina’daki Panteion Üniversitesi’nde ders de veren uluslararası ilişkiler profesörü, Kathimerini gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye’nin geçtiğimiz iki hafta içinde Birleşmiş Milletler’e Doğu Akdeniz’le ilgili bir mektup yazdığını ve Libya’yla yeni bir anlaşma yaptığını hatırlattı; Kıbrıs sorunundaki uzlaşmacı tavrını da değiştirdiğini savundu.

Bu hamlelerin sebebinin ‘Barbaros gemisinin Kıbrıs açıklarındaki üçüncü parselde doğalgaz keşfetmesi’ olduğunu öne süren Yunan profesör, “Türkiye Doğu Akdeniz’de atağa geçti” diyerek şu iddiayı ortaya attı:

“Türkiye’nin Kıbrıs’taki müzakereleri geciktirmesinin nedenleri başka yerlerde aranmalı. Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İtalyan şirketi Eni’ye lisansını verdiği Blok 3’te büyük bir gaz rezervi tespit etmiş durumda. Şubat 2018’de, Eni’nin kiraladığı bir gemi, Türk askeri gemileri tarafından durduruldu. Ankara’nın amacı, Blok 3’te sondaj, keşif ve değerlendirme işlemlerine devam etmektir. Bu gerçekleşirse, beş partili müzakerelerinin hayata geçirilmesi halinde, Türkiye, hidrokarbon rezervlerini keşfedeceği ve geliştireceği için Kıbrıs ile konumunu eşitlemiş olacaktır”.

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğal gaz aramaları ile ilgili benzer iddialar geçmişte de gündeme gelmiş ancak doğrulanmamıştı.



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