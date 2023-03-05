Yunanistan Başbakanı Miçotakis tren kazası nedeniyle özür diledi, Atina’da protesto düzenlendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis tren kazası nedeniyle özür diledi, Atina’da protesto düzenlendi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Miçotakis tren kazası nedeniyle özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından özür diledi.

Yunanistan’ın en ölümcül kazası olarak tarihe geçen 28 Şubat’taki kazanın ardından, bugün Facebook sayfasından bir açıklama yapan Miçotakis “Başbakan olarak herkese, özellikle de hayatını kaybedenlerin yakınlarına büyük bir özür borçluyum” dedi.


Miçotakis “2023 yılında iki trenin aynı hatta birbirlerine doğru ilerlemesi ve kimsenin bunu fark etmemesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Bir yandan birkaç ay içinde yapılması beklenen genel seçime hazırlanan Miçotakis, Avrupa Komisyonu ve AB ülkelerinden yardım alarak tren altyapısını modernize edeceklerini de ekledi.

Başbakan Miçotakis daha önce de kazanın “trajik bir insan hatasından kaynaklandığını” söylemişti.

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Tags:AtinaMiçotakisprotestoyunanistan
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