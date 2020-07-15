Dünya

Yunanistan: AB Türk ekonomisi için büyük sorunlar yaratabilir

15 Temmuz 2020
Nikos Dendias, Yunanistan, Avrupa Birliği, Türkiye

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’nin Yunan Adaları yakınlarında petrol ve gaz aramalarını sürdürmesi durumunda Ankara’ya karşı ekonomik yaptırımlar hazırlamasını talep edeceğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamasını talep edeceğini açıkladı.

AP’nin haberine göre Dendias, Atina’nın Ankara’nın Girit, Rodos ve Kerpe adaları yakınındaki faaliyetlerini kabul etmediğini belirtti.

AB’nin Türk ekonomisine büyük sorunlar yaratabileceğine vurgu yapan Dendias, “Avrupa Birliği, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır. AB eğer isterse, Türk ekonomisi için büyük sorunlar yaratabilir. Bu istediğim bir şey değil, ancak açık olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Dendias ayrıca, Yunanistan’ın komşunun saldırısına uğraması durumunda, Avrupa Birliği Antlaşması’nın AB’nin diğer üyelerinin silahlı saldırıya uğrayan AB ülkesine yardım ve desteğini zorunlu kılan maddesini kullanacağını kaydetti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]s.com
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