Yunan Deniz ve Hava Kuvvetleri alarmda

Türkiye’nin, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, 21 Temmuz-2 Ağustos 2020 tarihleri arasında sismik araştırma yapacağı bölgeyi Navtex ilan ederek bağlaması üzerine Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta meydana gelen hareketlenme, bugünkü Rum gazetelerinde manşetlerde yer buldu.

Fileleftheros’un “Donanma Ege’ye Çıktı… Yunan Silahlı Kuvvetleri Türk Faaliyetlerinden Sonra En Üst Hazırlık Durumuna Geçti… Lefkoşa ve Atina Arasında Açık Hat” başlıklı haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı ile başbakanlık binasında yüz yüze, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile telefonda peş peşe görüşmeler yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Miçotakis ile toplantı halindeyken Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi yaptı. 20 Temmuz nedeniyle Rum tarafında bulunan Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndü.

Atina’daki kaynaklar, Yunanistan hükümetinin gelişmeleri “müteyakkuz ve soğukkanlılıkla takip ettiğini” söylerken Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan donanmasının yüzde 85’inin Ege’de bulunduğunu ve İzmir bölgesinden güneye kadar Türk donanmasının hareketlerini izlemekte olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Oruç Reis’in sismik araştırmaları için Navtex ilan ettiği Rodos ve Meis adalarının güneyindeki deniz bölgesinin “Yunan kıta sahanlığı içerisinde olduğunu” iddia eden gazete, Türkiye’nin bu hareketinin, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümünün hemen ertesinde cereyan ettiğine de dikkat çekti.

DİREKT İRTİBAT

Habere göre, Rum ve Yunan hükümetleri gelişmeleri, direkt irtibat içerisinde takip ediyor. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Yunan dengi Nikos Dendias ile gelişmeleri değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi yaptı.

RUM SAVUNMA BAKANI ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Aynı gazete, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber’e, Türkiye’nin sözde “Rum egemenlik haklarını sürekli ihlal etmesi” nedeniyle Rum yönetiminin duyduğu endişeyi ilettiğini bildirdi.

Habere göre, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Petridis’in bakanlık görevini alması vesilesiyle gerçekleşen görüşmede Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki rolü ile bölgede geliştirilmekte olan işbirliklerine dair görüş alış verişinde bulunulduğu kaydedildi.

Politis, Oruç Reis gemisinin fotoğrafıyla desteklediği manşetine “Niyet Yokluyor ve Kastelorizo’yu (Meis) ‘Grileştiriyor’… Türk Navtex’i Yunanistan-AB İle Yeni Gerilim Odağı Yaratıyor” başlığını attı.

Habere göre Navtex ilanının hemen ardından Yunan silahlı kuvvetleri Türkiye ile kara ve deniz sınırları boyunca alarma geçirildi, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemilerini bölgeye gönderme kararı aldı. Yunan Genelkurmay Başkanı Rum tarafındaki ziyaretini yarıda keserek Yunanistan’a döndü.

MEİS EMSAL OLUR

Türkiye’nin ilan ettiği Navtex ile Meis’in güneybatısı, Kıbrıs’ın kuzeybatısı ve Mısır’ın kuzeyine denk düşen deniz bölgesini Oruç Reis’in sismik araştırmaları için 2 Ağustos’a kadar bağladığını belirten gazete “Yunanistan meydanı Ankara’ya bırakmak niyetinde değil, Kastelorizo’da (Meis) bir taviz, bütün Ege adalarının talep edilmesine emsal teşkil edecek” ifadelerine yer verdi.

Habere göre Atina’daki diplomatik kaynaklar, bu durumu “son dönemde Güneydoğu Akdeniz’de oynanan jeopolitik satrançta yeni bir hareket” olarak niteledi. Aynı kaynaklar “Türkiye’nin bu hareketinin, Yunanistan’ın niyetini yoklama ve AB dönem başkanı Almanya’nın iletişim kanalı açma çabasını engelleme girişimi olabileceğini” de değerlendiriyor.

Navtex’in, Türkiye’nin Libya ile adaların kıta sahanlığı ve MEB hakkı olmadığı teorisi ile imzaladığı mutabakat çerçevesinde talep ettiği alanı kapsamıyor olmasının “önemsiz bir detay görülmemesi gerektiği” belirtilen haberde, Kahire’nin vereceği tepkinin merakla beklendiğine işaret edildi. Gerekçe olarak da bağlanan bölgenin Mısır MEB’i’ne temas etmesi gösterildi, bölgenin sözde Rum MEB’inin, ruhsatlandırılmamış bir kısmını da kapsamakta olduğu öne sürüldü.

Alithia da Oruç Reis ve Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı savaş gemilerinin fotoğraflarıyla desteklediği manşet haberine “Erdoğan İpi Geriyor… Oruç Reis’i Kastelorizo’ya Gönderdi… Ege’de Savaş Durumu. Yunan Ordusu Hazır Durumda, Meriç ve Adalarda İzinler Kaldırıldı” başlık ve spotlarını attı.

“SAVAŞ HAZIRLIĞINDA ÜLKE GÖRÜNTÜSÜ YANLIŞ MESAJ VERİR”

Gazete, Yunan Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin teyakkuz durumuna geçirildiğine, Meriç ve adalardaki piyade birliklerde görevli bazı personelin izinlerinin de kaldırıldığına işaret etti, şunları da yazdı:

“Yunan tarafından, hiçbir şekilde panik yaratılmaması, sosyal medyada halkta endişe yaratacak yalan haberler yayılmaması gerektiği vurgusu yapıldı. ‘Turizmin sıfırın altında seyrettiği yeni tip koronavirüs döneminde, savaş hazırlığında bir ülke görüntüsü yanlış mesaj verir’ denildi.”

Haravgi de manşet haberine “Türkiye Doğu Akdeniz’de İpi Geriyor” başlığını attı ve Türkiye’nin navtex ilanının, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, iki NATO üyesi Türkiye ile Yunanistan arasında gerilen ortamı yumuşatmak maksadıyla Atina’ya ziyaret gerçekleştirdiği bir dönemde yapıldığını yazdı, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin müteyakkuz durumda bulunduğuna dikkat çekti.