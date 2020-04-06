Kıbrıs

Yükseköğrenim ‘WhatsApp Destek Hattı’ devreye giriyor

6 Nisan 2020

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yeni bir uygulamayı devreye sokuyor.

Buna göre yurt içinde yer alan üniversitelerimizde okuyan üniversite öğrencileri ile yurt dışında üniversite eğitimi gören KKTC vatandaşı öğrencilerin sorun ve taleplerinin en kısa sürede çözüme ulaştırıp, öğrencinin konu hakkında bilgilendirilmesini sağlayacak 0539 1032333 numaralı “Yükseköğrenim WhatsApp Destek Hattı” Salı günü hizmete koyuluyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

“WhatsApp öğrenci destek hattına yazılı olarak iletilecek soru ve taleplerin hızlı ve etkin bir biçimde yanıtlanmasını sağlamak amacıyla Yükseköğrenim Destek Hattının kurulması üzerinde bir süreden beri çalışıyorduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle ile bu çalışmaları hızlandırdık ve yarından itibaren kullanılabilecek hale getirdik.

Ülkemizde pandemi dönemini geçiren yükseköğrenim öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olmak adına yoğun mesai harcadığımızı belirtmek isterim. Bu dönemde her zaman öğrencimizin yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Yükseköğrenim Destek Hattıyla ülkemizde eğitim gören KKTC, TC ve 3. Ülke uyruklu öğrencilerimizle birlikte yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrencilerimize daha kolay bir yoldan ulaşıp, soru ve taleplerini hızlı ve etkin bir biçimde yanıtlanmasını sağlayacağız.” diyen Çavuşoğlu açıklamasının devamında “İlk etapta Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak başlıyoruz.

WhatsApp Yükseköğrenim Destek hattımızın numarası ise “0539 1032333”. Tüm yükseköğrenim öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederim.” ifadelerine yer verdi.



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