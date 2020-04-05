Dünya

Fransız hemşirelerden ilginç protesto

Fransa’da hemşireler hükümetin kendilerine koruyucu ekipman yardımı yapma konusundaki yetersizliğini vurgulamak için ilginç bir protesto yöntemi kullandı.

5 Nisan 2020

Fransa’da #apoilcontrelecovid (Kovid karşısında çıplak) etiketinin yer aldığı dövizler tutan çeşitli yaş gruplarından onlarca hemşire çıplak poz vererek ölümcül virüse karşı savunmasızlıklarına dikkat çektikleri bir video hazırladı.

Geçen hafta yapılan eylemin arkasındaki hemşirelerden biri olan Melina Dufraigne-Laflechelle, RT Fransa’ya yaptığı açıklamada “Bildiğiniz gibi hastaları temkinlice tedavi etmek ve hem kendimizi hem de onları riske atmamak için bir dizi ekipmana ihtiyaç duyuyoruz ama biz bu ekipmanlara sahip değiliz” dedi.

Fransa’da 4 Nisan itibarıyla Kovid-19 nedeniyle 7 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Fransa hükümetinin yerel sağlık çalışanlarına sadece basit cerrahi maske sağladığını ve 15-20 yıldır ülkedeki sağlık sektörünün iyi olmadığını söyleyen Dufraigne-Laflechelle şu ifadeleri kullandı:

Hükümet sesimizi duymuyor. Ne biz, ne de hastanelerin sesleri duyulmuyor.

Hastaların ve yakınlarının “dünyanın en güçlü beşinci ya da altıncı ülkesinin yeterince yoğun bakım ünitesine sahip olmadığını öğrenmek zorunda kaldıklarını” söyleyen Fransız hemşire “ Seçim yapmak zorundasınız. Bunu biliyorsunuz ve size bu söyleniyor. Bu bir gerçek. Tedavi ettiğimiz ve edeceğimiz hastalar arasında seçim yapıyoruz” dedi.

Cuma günü Fransa’da sadece bir gün içinde Kovid-19 kaynaklı 588 ölüm yaşanmıştı. Bu ülkede salgının başladığından bu yana yaşanan en fazla ölüm olarak kayda geçmişti.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon ülkedeki durumu “Fransa tıp tarihinde eşine rastlanmamış”  diye nitelemişti.

Salomon cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında da ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 68 bin 605’e ulaştığını, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 838’e, iyileşen kişi sayısının da 15 bin 438’e çıktığını aktarmıştı.

Can kayıplarının 13’ünün Fransa’nın deniz aşırı topraklarında olduğunu ifade eden Salomon, maske kullanımı konusunda halka değil sağlık çalışanlarına ve riskli gruplarda bulunanlara öncelik verdiklerini söylemişti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4.  ülke konumunda.

 

Independent Türkçe, AA, RT



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