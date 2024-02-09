“Yüksek ateş” şikayetiyle hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

“Yüksek ateş” şikayetiyle hastanede tedavi gören 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kadir Erkin Dağlar

Lefkoşa’da “yüksek ateş” şikayetiyle ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne getirilen 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar, yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 4 Şubat tarihinde saat 1.00 sıralarında hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Kadir Erkin Dağlar yoğun bakım servisinde 4 gündür tedavi görüyordu.


Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

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Tags:Kadir Erkin Dağlar
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