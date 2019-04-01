Türkiye

YSK: İstanbul seçim sonuçlarında Ekrem İmamoğlu önde

Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 159 bin 650 Binali Yıldırım: 4 milyon 131 bin 761

1 Nisan 2019

YSK verilerine göre, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun 27 bin 889 farkla Binali Yıldırım’ın önünde. YSK Başkanı Sadi Güven’in açıklamasına göre; itirazların olduğu 84 sandıkta sayım sürüyor. Bu sandıklardaki sayının sonucu değiştirmeyeceğini söyleyen İmamoğlu, “Bu işin matematiksel süreci sona ermiştir” dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimleri çin vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Özellikle İstanbul’da Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış nefes kesti.

İki adayda oy sayımı devam ederken seçimi kendilerinin kazandığını açıkladı.Anadolu Ajans verilerine göre  halen Binali Yıldırım önde görünürken; YSK Başkanı Sadi Güven’den bir açıklama geldi.

Açıklamaya göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 oyla 4 milyon 131 bin 761 oy alan Binali Yıldırım’ın önünde. Aradaki fark 27 bin 889.

Toplam 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık YSK sistemine girdi. 84 sandık ise itiraz nedeniyle taranmamış vaziyette. YSK’ya itiraz süresi 3 gün.

Ekrem İmamoğlu da kısa bir süre önce açıklama yaptı. Kalan sandıklardaki toplam seçmen sayısının 24 bin civarında olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu işin matematiksel süreci sona ermiştir. YSK’nın verdiği sayılara göre konuşuyorum” dedi.

İŞTE SON DURUM

Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 159 bin 650
Binali Yıldırım: 4 milyon 131 bin 761

SEÇİME KATILIM YÜZDE 83’ÜN ÜZERİNDE

İstanbul’da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330’u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleşti.

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