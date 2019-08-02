YouTube’ta HD video indirme dönemi başlıyor

Google’ın video servisi YouTube, Premium hesabı olan kullanıcıların faydalanabildiği video indirme özelliğinde önemli bir yenilik yaptı.

Bugüne dek videolarının en fazla 720p formatında indirilebilmesine olanak veren YouTube, çözünürlüğü 1080p’ye çıkardı.

Kullanıcılar bu sayede artık diledikleri videoları Full HD çözünürlüğünde cihazlarına indirebilme şansına sahip oldu.

Kademeli olarak kullanıcılara sunulan söz konusu özellik ilk etapta iPhone’larda boy göstermeye başlayacak. Sonrasında Android cihazlarda da 1080p desteği bulunacak. YouTube Premium kullanıcılarının yararlanabildiği video indirme özelliğinin yanı sıra, kullanıcılar video çalışırken YouTube’tan çıksa da arkadan çalışmaya devam ediyor.

Aynı zamanda videoları reklamsız olarak ekrana getiren YouTube, Premium abonelik sistemini Türkiye’de de aktif hale getirdi. İlk üç ay ücretsiz yararlanılabilen platformda üyeliğin devam etmesini isteyen kullanıcıların Google’ın belirlediği ücreti ödemesi gerekiyor.