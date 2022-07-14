Yonpaş Dumlupınar performans testlerine başladı

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü sezon öncesi performans testlerine start verdi.

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü sezon öncesi performans testleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile kulüp arasında Nisan ayında imzalanan protokol kapsamında DAÜ Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde yapılıyor.

Bugün start verilen performans testleri ve değerlendirme süreci Doç Dr Berkiye Kırmızıgil liderliğindeki DAÜ SAYMER Değerlendirme Ekibi tarafından yürütülmekte.

DAÜ SAYMER Değerlendirme Ekibi :

Doç Dr Berkiye Kırmızıgil, Dr Fzt İlker Yatar, Dr Fzt Ece Mani, Uzm Fzt Hayriye Tomaç, Uzm Fzt Ceren Ersoy, Uzm Fzt Yaşam Direl, Uzm Fzt Betül Fatma Bilgin, Fzt Ayşenur Gencel, Fzt Özge Çiftçi, Fzt Bahri Torun, Fzt Merve Paksoy, Fzt Tuğba Paksoy, Fzt Halide Unuz, Fzt Aleyna Göker.

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu: “‘Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulubü olarak, her yıl antrenman kalitemizi ve performans düzeyimizi artırmak amaçlı sezon öncesi ve sezon süresince belirli aralıklarla performans ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Bugün, yarın ve Cumartesi yapılacak performans testleri sonuçlarına göre Pazartesinden itibaren yoğun bir hazırlık dönemi programına başlıyoruz. DAÜ SAYMER’e de bu anlamda kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı yönetim kurulu adına teşekkür ederiz.