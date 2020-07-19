Kıbrıs

Yönlüer: Akıncı bu ülkenin seçilmiş kralı değildir

19 Temmuz 2020
Ahmet Yönlüer

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yönlüer, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Rum tarafının tek muhatabı seçilmiş Cumhurbaşkanıdır” açıklamasını eleştirdi.

Yönlüer’in açıklaması şöyle;

Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Güney Kıbrıs’a, Hidro Karbon yatakları konusunda KKTC’nin Dışişleri Bakanı ile görüşme tavsiye etmesi Güney Kıbrıs ile birlikte Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da rahatsız etmiş ve Sayın Akıncı; “Rum tarafının tek muhatabı seçilmiş Cumhurbaşkanıdır” diyerek bu Devleti ve kurumlarını bir kez daha ayaklar altına almıştır.

Sayın Akıncı kendisine olağanüstü görevler ve yetkiler vehmederek, Anayasayı ve yasaları hiçe saymakta ve devletin seçilmişleri ile birlikte kurumlarını da değersizleştirmektedir.

Geçmişte Hükümetin TPAO ile yaptığı anlaşmalarda muhatap Sayın Akıncı mı olmuştur. Veya KKTC’nin Türkiye’ye verdiği ruhsatlar Sayın Akıncı’ya göre geçersiz midir?

Sayın Akıncı seçilmiş ve hasbelkader görev süresi uzatılmış bir Cumhurbaşkanıdır. Görev ve yetkileri Anayasada ve yasalarda son derece açıktır. Bu ülkenin seçilmiş kralı değildir. Sayın Akıncı’ya Annan Planı döneminde Cumhurbaşkanı Denktaşın görev ve yetkilerini sorgularken kullandığı cümle ve ifadeleri hatırlatmak istemeyiz.

Sayın Akıncı, 11 Ekim tarihine kadar sürecek olan uzatmalı görevini bir vukuat çıkarmadan bitirmesini tavsiye ediyoruz.

Saygılarımızla

Ahmet Yönlüer

Genel Başkan Yardımcısı


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