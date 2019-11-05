Yolun sağına geçen araç kamyonla çarpıştı: 1 ağır yaralı!

Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde bugün meydana gelen ve kamyonla aracın çarpıştığı çarpışmada 1 kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çarpışma şu şekilde meydana geldi:

Bugün, saat 16:20 sıralarında, Çayırova- Pamuklu Anayolu üzerinde, Özkan Milli (E-31), yönetimindeki GZ 554 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Pamuklu yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçerek karşı istikametten gelmekte olan Birol Betmezoğlu (E-39) yönetimindeki TLF 782 plakalı kamyon ile çarpışmışlardır.

Çarpışma sonucu ağır yaralanan Özkan Milli kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.”