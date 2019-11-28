Kıbrıs
Yoldan çıkıp takla attı
Kumyalı – Pamuklu yolunda 12:20 sıralarında meydana gelen olayda bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, Salih DURMAZ (E-27) yönetimindeki JD 132 plakalı araç Pamuklu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak 2 takla atıp sağ yan kısmı üzerinde durabildi.
Yaşanan olay sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.
Soruşturma devam ediyor.