Kıbrıs

Yoldan çıkıp takla attı

28 Kasım 2019

Kumyalı – Pamuklu yolunda 12:20 sıralarında meydana gelen olayda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, Salih DURMAZ (E-27) yönetimindeki JD 132 plakalı araç Pamuklu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak 2 takla atıp sağ yan kısmı üzerinde durabildi.

Yaşanan olay sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.



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