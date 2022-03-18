Yolcu ve uçak sayıları artıyor

2021’nin ilk iki ayında 42 bin 792 yolcu ağırlayan Ercan Havalimanı 2022’nin ayni döneminde bu sayı 309 bin 476’ya ulaştı. Uçak sayısı ise 2021’in Ocak Şubat döneminde 429 iken 2022’de 2 bin 857’ye yükseldi.

T&T Ercan Havalimanı 2020 ile 2022 yılları arasında Ocak-ile Şubat aylarında 7 bin 385 uçağa ve giriş-çıkış yapan 928 bin 579 yolcuya hizmet verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı 2020’de 576 bin 311 yolcu ve 4 bin 99 uçağa hizmet verirken, 2021 yılının ilk iki ayında 42 bin 792 gelen ve giden yolcuya ve 429 gelen ve giden uçağı konuk etti. 2022’nin ayni döneminde ise 309 bin 476 yolcu ve 2 bin 857 uçağa hizmet verildi.

452 bin 936 kişi geldi 475 bin 635 kişi çıkış yaptı

2020, 2021 ve 2022 yıllarının ilk iki ayında Ercan Havalimanı’na 452 bin 936 kişi gelirken, 475 bin 635 kişi de çıkış yaptı. Bu dönemde ise 3 bin 686 uçak iniş, 3 bin 699 uçak ise kalkış yaptı.

2020’nin ilk iki ayında 576 bin 311 kişi Ercan Havalimanı’ndan giriş ve çıkış yaparken, 4 bin 99 uçağa ise hizmet verildi.

2021’in ayni döneminde ise bu sayı 42 bin 792 yolcu ve 429 uçak olarak gerçekleşti. Yolcu ve uçak sayılarının öneli oranda gerilemesindeki en önemli faktör ise Covıd-19 salgını nedeniyle alınan önlemler ve kısıtlamalar olarak gösterildi.

2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında ise Ercan Havalimanı’na 309 bin 476 yolcu ve 2 bin 857 uçağa hizmet verildi.

2021’de uçak ve yolcu sayılarında düşüş yaşandı

2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında Ercan Havalimanı’na 42 bin 792 yolcu ve sadece 429 uçağa hizmet verildi. 2021’in Ocak ayında 19 bin 138 yolcu giriş ve çıkış yaparken 217 uçak iniş ve alkış gerçekleştirdi. Ayni yılın Şubat ayında ise sadece 212 uçak iniş ve kalkış yaptı. Yolcu sayısı ise 23 bin 654 oldu.

Bu rakamlar son üç yılın yolcu ve uçak istatistiklerindeki en düşük sayılar olarak tablolara yansıdı.

Son 3 yılın Ocak ve Şubat aylarındaki istatistikleri

2020’nin Ocak- Şubat aylarında Ercan Havalimanı’na 284 bin 19 yolcu gelirken, 292 bin 292’si de çıkış yaptı. Bu dönemde ise 4 bin 99 uçak havalimanına iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

2021’in ayni döneminde 23 bin 528 yolcu giriş ve 19 bin 264 yolcu çıkış yaparken, iki ayda 429 uçağa hizmet verildi.

2022’nin ilk iki ayında ise 145 bin 389 yolcu KKTC’ye giriş yaparken, 164 bin 79 yolcu ise çıkış yaptı. Bu dönemde ise 2 bin 857 uçağa hizmet verildi.

Yolcularımızın güvenli seyahat etmesi için gerekenler yapılıyor

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların gerek salgın döneminde gerekse diğer günlerde rahat giriş ve çıkış ve güvenli bir seyahat yapabilmesi için tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Özçelik, tarifeli uçuş seferlerine ara verildiği süreçte havalimanında yolcu ve uçak sayılarının tarihindeki en düşük rakamlarına ulaşıldığını hatırlattı.

Ercan Havalimanı’nı kullanan tüm yolcuların güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri için çalışmalara devam ettiklerini de söyleyen Özçelik şöyle devam etti.

“Bugüne kadar insan sağlıklı ve uçuş güvenliğinden ödün vermedik. Covıd-19 salgını nedeniyle güvenlik, Check-in, pasaport kontrol, gelen ve giden yolcu, bagaj bölümü ile diğer alanların özel ekiplerce sürekli dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Tüm yolcularımıza iyi uçuşlar sağlıklı günler dilerim” dedi.