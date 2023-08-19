Yol kapatma uyarısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Yol kapatma uyarısı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Yol kapatma uyarısı

Polis, İskele – Karpaz Anayolunun, Çayırova – Mehmetçik arasında kalan kısmının, yarın sabah saat 08.00’dan itibaren 3 gün trafiğe kapatılacağını belirtti.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, yol yapım ve asfaltlama çalışmaları yapılacağından, İskele – Çayırova – Karpaz istikametinde seyredecek sürücüler için ulaşımın yarından itibaren Mehmetçik Cittaslow Market önlerinde oluşturulan servis yolundan sağlanacağını kaydederek, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine 


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Yol kapatma uyarısı
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar