Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıklanan verileri doğrultusunda 1 kişi daha yoğun bakıma alındı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, yoğun bakıma alınan hasta ile ilgili detay paylaşılmadı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı yeniden 20’ye yükseldi.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ve yapılan aşı rakamları ise şöyle:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2459

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 330

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 668

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5839

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 99.810