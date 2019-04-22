YÖDAK: “Üniversitelerle İlgili Nihai Kararlar Kuruldan Çıkıyor”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ziyaret edilen üniversitelerden talep edilen belgelerin kurula iletildiğini, değerlendirmelerin kurul tarafından yapıldığını, nihai kararların da kuruldan çıktığını açıkladı.

YÖDAK, bir üniversite ziyaretiyle ilgili açıklamasında, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve üyeler Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve Prof. Dr. Olgun Çiçek’ten oluşan YÖDAK heyetinin 19 Nisan’da Akacan Teknik Üniversitesi ile aynı aşamada olan 6 üniversiteye ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Aynı gün ziyaret edilen üniversitelerde olduğu gibi Akacan Teknik Üniversitesi’nden de ek bilgi, belge ve raporlar istendiği, değerlendirmenin kurul tarafından yapılacağı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Tüm ziyaret edilen kurumlarda kurul adına gelindiği ve bulguların ve talep edilen belgelerin kurula iletileceği, nihai kararların kuruldan çıktığı vurgulandı. Tüm ziyaretlerde nihai bir karar varmış izlenimi verecek cümleler kullanılmasından özellikle kaçınıldı” denildi.

YÖDAK Başkanı Büke veya diğer heyet üyelerinin Akacan Teknik Üniversitesi için “modern çağa uygun bir üniversite projesinin hayata geçecek olmasından mutluluk duyulduğu” şeklinde bir ifade kullanmadığı belirtildi.