Dijital bağımlılıktan kurtulmanın yolları

Kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolmasıyla; telefon, tablet ve bilgisayar ile eğlence kaynakları aşırı kullanılıyor. Belirtileri arasında, teknolojinin ölçüsüz ve sınırsız kullanımı da olan dijital bağımlılıkla mücadele önemli.