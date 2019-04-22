Teknoloji

Dijital bağımlılıktan kurtulmanın yolları

22 Nisan 2019

Dijital bağımlılık her geçen gün artıyor.

Kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolmasıyla; telefon, tablet ve bilgisayar ile eğlence kaynakları aşırı kullanılıyor. Belirtileri arasında, teknolojinin ölçüsüz ve sınırsız kullanımı da olan dijital bağımlılıkla mücadele önemli.

Türkiye Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği, bağımlılıktan kurtulmak için alınacak tedbirleri sıraladı, derneğin başkanı Tuncay Dilci, Türkiye gazetesinden Damla Peker’in haberinde bu tedbirleri saydı:

– Bildirimleri kapatın

– Zaman limiti koyun

– Yeni bir hobi edinin

– Telefonunuzdan bazı uygulamaları kaldırın

– Gününüzü önceden planlayın. ‘Nasıl daha verimli şeyler yapabilirim?’ diye sorun

– İşiniz gereği sosyal medya kullanmak zorundaysanız, bunu bilgisayar aracılığıyla yaparak sınırlandırın

– Sabah uyanır uyanmaz telefonunuzu kontrol etmeyin

– Yatarken telefonunuzu kapatın

– Telefonunuzu alrm olarak kullanmayın, diğer odada tutun

– Telefon yerine kol saati kullanın

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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