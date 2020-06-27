YKS’nin ilk oturumu Türkiye ve Lefkoşa’da yapılıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Türkiye’de ve Lefkoşa’da yapılıyor

Baraj puanı bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildi

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT’de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek, 165 dakikaya çıkarıldı.

Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildi.

YKS’nin ilk oturumu olan TYT saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

YKS’nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek ancak görevliler maskelerini çıkarmayacak.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor.

Pazar günü YKS’nin tüm oturumları tamamlanacak

YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak.

AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran’da 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020’de açıklanacak.