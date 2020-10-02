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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2 Ekim 2020
YKS ek yerleştirme sonuçları






YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını Twitter hesabından duyurdu.







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2 Ekim 2020

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