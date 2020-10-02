17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KAYITLAR 5-9 EKİM’DE

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim’de gerçekleştirilecek.