YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS ek yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\u00a0\u00d6SYM Ba\u015fkan\u0131 Halis Ayg\u00fcn, 17-23 Eyl\u00fcl tarihleri aras\u0131nda tercihleri al\u0131nan Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131 (YKS) ek yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131n\u0131 Twitter hesab\u0131ndan duyurdu.\r\n\r\n\r\n17-23 Eyl\u00fcl tarihleri aras\u0131nda tercihleri al\u0131nan\u00a02020-YKS ek yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131\u00a0a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\u00d6SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya g\u00f6re ise Yerle\u015ftirme Sonu\u00e7 Belgesi bas\u0131lmayacak ve adaylar\u0131n adreslerine g\u00f6nderilmeyecek.\r\nKAYITLAR 5-9 EK\u0130M'DE\r\nYKS ek yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re bir programa kay\u0131t hakk\u0131 kazanan adaylar\u0131n kay\u0131t i\u015flemleri, 5-9 Ekim tarihleri aras\u0131nda yap\u0131lacak. Elektronik kay\u0131tlar ise 5-7 Ekim'de ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\r\n\r\nKay\u0131t i\u00e7in adaylar\u0131n yerle\u015ftirildikleri y\u00fcksek\u00f6\u011fretim program\u0131n\u0131n ba\u011fl\u0131 bulundu\u011fu \u00fcniversiteye, belirtilen s\u00fcre i\u00e7erisinde ba\u015fvurmalar\u0131 gerekiyor. Elektronik kay\u0131t yapan adaylar, \u00fcniversiteleri taraf\u0131ndan duyurulan belgelere ve tarihe g\u00f6re i\u015flem yapacak.\r\n\r\n\r\n