Yırtıcı’nın ölüm sebebi organ yetmezliği ve kalp durması

Gönyeli’de kaldığı ikametgâhta dün ölü bulunan Seval Yırtıcı’nın organ yetmezliği ve kalp durması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan 81 yaşındaki Seval Yırtıcı’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin organ yetmezliği ve kalp durması sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan, 2 Şubat’ta, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde düşerek başını çarpıp ağır şekilde yaralanan ve tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Şubat’ta yaşamını yitiren 29 yaşındaki Justine Kelechli Melelu’nun ölüm sebebinin ise düşmeye bağlı beyin kanaması olarak açıklandı.