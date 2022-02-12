Hong Kong’da salgın nedeniyle 263 banka şubesi kapandı

Aralarında Hong Kong hükümeti adına para basma yetkisine sahip HSBC, Standart Chartered ve Bank of China Hong Kong’un olduğu 15 bankaya ait 263 şube, tedbiren kapandı.

Yaklaşık bin 100 banka şubesine ev sahipliği yapan kentteki bankaların yaklaşık dörtte biri salgın nedeniyle hizmete ara verdi.

Kentte en geniş şube ağına sahip Bank of China Hong Kong, 200 şubesinden 60’ını geçici süreyle hizmete kapattı.

Bankadan yapılan açıklamada, “bankacılık hizmetlerinin sağlıklı sürdürülmesi için ihtiyaten tedbir alındığı” belirtildi.

HSBC de kentte hizmet veren şubelerinden 4’ünü çalışanlarında görülen vakalar nedeniyle, 33’ünü ise vaka tespit edilmediği halde yalnızca tedbir amacıyla kapattığını duyurdu.

Standart Chartered ise 26 şubesini kapatırken şubelerini üç gruba ayırdığı, her hafta aynı sayıda şubenin kapalı kalacağını açıkladı.

Öte yandan DBS, 13 şubesindeki gişe işlemlerini durduğunu bildirdi.

Borsa aracı kurumları Bright Smart Securities ve Everbright Securities International da Hong Kong’daki temsilciliklerini bir haftalığına kapatacaklarını duyurdu.

Banka şubesi en yüksek kent

Hong Kong, dünyada banka şubesi yoğunluğunun en yüksek olduğu kent konumunda bulunuyor.

Kentte 8’i yalnızca çevrimiçi, 165 lisanslı banka hizmet veriyor.

Vaka sayıları artıyor

Günlük vaka sayısı, dün kaydedilen bin 325 vakayla salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Artan vakalar nedeniyle 9 Şubat’ta ilave sosyal mesafe kısıtlamaları yürürlüğe girmişti.