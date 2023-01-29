Yine çevre yolu yine kaza: 4 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 29/01/2023 tarihinde saat 17:40 raddelerinde Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde yönetimindeki FD 685 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyreden Adeel AHMED (E-32) ilerlemekte olduğu yol üzerinde aynı istikamete doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyreden ve yol içerisinde köpekler bulunduğu için yavaşlamış olan Meryem SUAN (K-42) yönetimindeki MF 210 plakalı aracın sol arkasına çarpıp yoluna devam etmiş ve gidiş istikametine göre yolun sol kısmında bulunan banket içerisine park halinde bulunan RB 789 plakalı araca çarpıp duramayarak aynı yol üzerinde sol şerit içerisinde ilerlemekte olan Gözde ÖNER (K-24) yönetimindeki PU 520 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Adeel AHMED ve aynı araç içerisinde yolcu olarak bulunan 3 kişi kaza mahalline gelen 112 ambulans araç ile LDH acil servisine kaldırılmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.