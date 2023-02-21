Yılmaz ve Kurt yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğünden gelen raporda belirtilen gerekçeler doğrultusunda iki kişiyi yasaklı göçmen ilan etti ve ülkeye girişlerini yasakladı.

Buna göre, TC vatandaşı 3.3.1960 Giresun doğumlu Yakup Kürşad Yılmaz ve TC vatandaşı 4.6.1985 Susurluk doğumlu Erol Kurt’un, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu nedeniyle yasaklı göçmen olarak ilan edilmelerine ve KKTC’ye girişlerinin yasaklanmasına karar verildi.

Yakup Kürşat Yılmaz kimdir?

3 Mart 1960 tarihinde, Giresun’da doğan 61 yaşındaki Yakup Kürşad Yılmaz, Türkiye’deki cezaevinden üç kez (1994, Şubat 1997 ve Şubat 1998) kaçarak Temmuz 1998’de Bulgaristan’da tutuklandı. Eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’nun 1995 yılında öldürülmesini düzenlemekten 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşadamı Halis Toprak’ı öldürürse cezasının iptal edileceğinin söylendiğini ve bağlantıları hakkında konuşmasını engellemek için Bulgaristan’da kendisine Hepatit C verildiğini iddia etti. Bulgaristan’a kaçtıktan sonra 2008’de Varna’da gözaltına alındı ve ardından Nisan 1999’da Türkiye’ye iade edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘suç örgütü elebaşı’ olduğu iddiasıyla 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Yakup Kürşad Yılmaz’ın, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yaptığı yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti. Mahkeme, Kürşad Yılmaz’ın 1999 ve 2005 yılları arasında işlediği iddia edilen ‘hürriyeti tahdit’, ‘yağma’ ve ‘tehdit’ suçlarından beraatına, infazın durdurulmasına karar verdi. Kürşad Yılmaz’ın yargılandığı davada ilk karar, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 19 Ocak 2010’da verildi. ‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehdit’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Yılmaz hakkındaki karar, Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nce 2011’de kısmen bozuldu.