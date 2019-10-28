Yıllardır Fransa’da yaşlı bir kadının mutfağında asılı duran tablo açık artırmada 24 milyon euroya satıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue’nin eseri olduğu anlaşıldı ve haftasonu açık artırmada 24 milyon euroya (yaklaşık 153 milyon TL) satılarak yeni bir rekor kırdı.

‘İsa ile alay’ adlı tablo, 13. Yüzyılda Cimabue’nin benzer Yeni Ahit temalı bir dizi resimden birisi olduğu açıklanmıştı.

Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Açık artırma öncesinde tablonun 6 milyon euro civarında bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyordu.

Ancak hafta sonu düzenlenen açık artırmada satış fiyatı 24 milyon euro olarak gerçekleşti.